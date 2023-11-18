بالفيديو والصور: خطوبة المحامية الكويتية مريم الخرافي

شاركت المحامية الكويتية المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مريم الخرافي، صورًا لحفل خطوبتها على حسابها في تطبيق “إنستقرام”.

وظهرت الخرافي في الصور وهي ترتدي فستانًا أحمر اللون وتزينت بإكسسوارات مختلفة، وكانت لها تسريحة شعر مميزة.

وفي الصور، كانت جالسة بجانب خطيبها الذي قدم لها خاتم الزواج ووضعه على يدها، وعرضت أيضًا التجهيزات المتعلقة بحفل الخطوبة.

وتلقت الخرافي التهاني والتبريكات من متابعيها الذين أعجبوا بإطلالتها وتمنوا لها حياة سعيدة ومليئة بالفرح.

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