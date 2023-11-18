أحمد السقا يتلقى عرضاً لتقديم فيلم “أكشن” جديد.. والمنتج يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد المنتج جمال العدل، أنه في انتظار عودة الفنان أحمد السقا من لبنان للتفاوض معه على بطولة فيلم أكشن من إنتاج شركة “العدل غروب”، وذلك في إطار خطة الشركة لإنتاج فيلمين خلال الفترة القادمة أحدهما أكشن والثاني كوميدي.

وتابع العدل في تصريحات إعلامية: “حتى الآن لم نتواصل مع أي فنان بشأن بطولة الفيلم الكوميدي الذي يتم التجهيز له حالياً”.

يذكر أن أحمد السقا أعلن مشاركته في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل “العتاولة، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، حيث سافر إلى لبنان لبدء تصوير العمل والذي يقوم ببطولته طارق لطفي وهدى الإتربي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعد المسلسل عودة للتعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي من جديد، وذلك بعد أكثر من 25 عامًا، حينما اجتمعا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية والذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي، هاني رمزي، غادة عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

يُذكر أن أحمد السقا شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “حرب”، وهو يتكوّن من عشر حلقات، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول عضو في إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة يدعى “الظافر”، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرض للملاحقة من الأجهزة الأمنية، ويشارك في بطولة العمل الفنانون: محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم…، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.