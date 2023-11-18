حفيد فريد شوقي يتحدث عن صعوبة صلة القرابة مع “وحش الشاشة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “free time” تقديم الإعلاميتين يارا أحمد ونسمهار الصغير، تحدث الفنان أحمد جمال سعيد عن تأثير صلة القرابة التي تجمعه بالفنان الكبير فريد شوقي.

وقال أحمد: “فكرة إني حفيد فريد شوقي تعتبر نعمة ونقمة في نفس الوقت.”

وتابع قائلاً: “نعمة لأن فريد شوقي ” وحش الشاشة” تاريخ كبير وحاجة تشرف أي حد إن اسمي يكون مقترن بفريد شوقي، ونقمة لأن الناس هتبدأ تحاسبك علي إن أنا حفيد فريد شوقي فلازم أحافظ على الورث الفني اللي سايبه أو أبقي زيه أو نفس المستوى الفني وده صعب جداً طبعاً”

وعن كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد”، كشف أحمد جمال سعيد عن تأثر جميع فريق العمل برحيل مصطفى درويش، مضيفاً: “الفنان مصطفى درويش الله يرحمه أعرفه من زمان، وهو كان جدع، وابن ناس وأخ مش هعرف أعوضه، وموضوع إننا نكمل الجزء الثاني من غيره مأثر علينا، بس لمة عيلة فريق العمل إن شاء الله تنجح الجزء التاني”.

وتابع: “دينا الشربيني كواليس الشغل معها عظيمة، وهي ضحكتها حلوة من قلبها وبتضحكني وروحها جميلة، أما شريف سلامة بحسه أخويا وإحنا أصحاب أوي برا الشغل، وشريف بيحب الأغاني القديمة، وحافظ منولوجات إسماعيل ياسين وكنت بحب أسمعها منه، وهو مثقف جدًّا وبحب آخد رأيه في كل حاجة وكسبت كتير من شخصيته”.