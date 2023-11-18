حورية فرغلي برسالة مؤثرة من أمام الكعبة.. هذا ما قالته عن الفقد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة قديمة لها من أمام الكعبة أثناء أدائها مناسك العمرة وجهت من خلالها رسالة مؤثرة لمن حولها تحدثت فيها عن الفقد وهل هي مؤثرة لدى أناس يمكن أن يفتقدوها بعد رحيلها.

وقالت حورية معلقة على الصورة: “طول حياتي وأنا أخاف من فقدان أشخاص أحبهم لكن يا تري هل هناك من يخاف أن يفقدني”.

وكانت حورية قد نشرت على “إنستغرام” مقطع فيديو تحدثت فيه عن حبّها للأطفال ورغبتها الجامحة في إنجاب طفل، لكن القَدر حرمها من هذه النعمة بعد استئصال الرحم بسبب ورم خبيث فيه.

وظهرت حورية في الفيديو وهي تلعب مع مجموعة من الأطفال، وعلّقت عليه قائلةً: “جميع النساء يحسدنني لأنني ليس لدي طفل يزعجني، ولا يعلمن أنني بحاجة إلى هذا الإزعاج الجميل”.

يُذكر أن حورية فرغلي أعلنت أخيراً عن عودتها إلى السينما بعد غياب أربع سنوات منذ أن قدّمت فيلم “استدعاء ولي عمرو”.

ونشرت فيديو شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة في موقع “فيسبوك”، أعلنت من خلاله عن توقيعها عقد فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ديجافو”، وأنها تستعد للبدء بتصوير أول مشاهدها فيه.

وكانت حورية فرغلي قد أعلنت عن التبرع بجزء من أرباح البازار الخاص بها لصالح الشعب الفلسطيني، دعماً لهم في ظل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقهم.