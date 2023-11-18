بفيديو مع طليقها.. داليا مبارك تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بعيد ميلاد ابنتهما ليلي سمر بحضور طليقها الملاكم الأميركي ألهيم ستاركس وابنتهما الثانية جاز.

ونشر الأب والأم في حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من المناسبة السعيدة، حيث بلغت ليلي سمر سن الخامسة، بحضور أصدقائها الصغار.

ولفتت العلاقة الإيجابية بين المغنية الخليجية وطليقها على رغم الانفصال، وحرصهما على التواجد معاً في اللحظات الهامة في حياة ابنتيهما.

يُذكر أن الثنائي انفصلا في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2022 الماضي، لينهيا زواجاً دام 7 سنوات.

وكانت مبارك قد تحدثت عن سبب انفصالها عن زوجها في برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني، قائلةً: “هذا الشخص عمل فرق في حياتي”، واصفة إياه بأنه “الأب والصديق الرائع وكان زوج متعاون وليس سيد ويساعدها في البنات. ولكن كزوجين لم يكن هناك توافق”.

واستبعدت داليا عودتهما لبعض،مضيفةً: “لا أعتقد بأنه يمكن أن يحصل هذا الأمر مجدداً لأني سعيدة الآن بالانفصال”.

وفي حديث خاص لـ”لها” كشفك مبارك من يساعدها في تربية ابنتيها: “ميّ تساعدني في تربية ابنتَيّ، وعائلتي كلّها داعمة في هذا الموضوع. ووالدهما دائم الحضور في حياتهما. من هذه الناحية أنا سعيدة ومحظوظة بذلك”.