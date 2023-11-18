نجوى كرم تدخل عالم قنوات الواتساب (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - اطلقت المطربة اللبنانية نجوى كرم، قناتها عبر برنامج الواتساب، وذلك للتواصل مع جمهورها ومحبيها، لتكون أول مطربة عربية تطلق قناة على الواتساب.

وأعربت كرم عن سعادتها بهذا الأمر كونها تعيش دائما على تفاعل وحب الجمهور،قائلة:" مثل ما بستعمل وآتساب بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة، هالمرة ريح يكون تواصلي معكم انتوا كمان، لتكونوا قريبين مني وأكون قريبة منكم أكتر".

ويذكر أ ن طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أخر ألبوماتها الغنائية ألبوم يحمل عنوان "كاريزما"وحققت جميع الأغنيات أعلي المشاهدات بين النجوم، على موقع يوتيوب، والذي تضمن 7أغنيات صورت منهم أغنية "شغل موسيقي "بطريقة الفيديو كليب، مع المخرج دان حداد، وحققت خمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات عامر لاوند ، وتوزيع علي حسون .

المطربة اللبنانية نجوى كرم

أما الأغنية الثانية في الألبوم، حملت عنوان الألبوم، "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين ، وألحان الشاب سامر،وتوزيع فادي جيجي،وحققت الأغنية 3ملايين مشاهدة، بينما حقتت أغنية “عشر دقايق”، من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي ،مليون ونصف المليون مشاهدة .

ويضم ألبوم نجوي كرم ،أغنية ،"واني اشتقوا" من كلمات عامر لاوند،وألحان وتوزيع علي حسون ،حصدت حتي الآن 2مليون مشاهدة،وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف المليون مشاهدة،وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققه أغنية "زعلك صعب" ،من كلمات عامر لاوند،وألحان علي حسون،وتوزيع ستيف سلامة.

المطربة اللبنانية نجوى كرم

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوم كرم “كاريزما “ التي صدرت بعنوان” مغرومة ”بحالي قرابة المليون و800 ألف مشاهدة ،وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي،وقد طرح الألبوم من إنتاج شركةروتانا عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب الشهير.