بعد مشاركته بشخصية "محسن ممتاز".. محمد ثروت ضيف الكبير أوي في الموسم الثامن

ياسر رشاد - القاهرة - يظهر الفنان محمد ثروت كضيف شرف ضمن أحداث الموسم الثامن من مسلسل "الكبير قوي"، حيث يشارك في إحدى حلقات العمل الذي بدأ صناعه في التحضير له لخوض سباق دراما رمضان 2024.



يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من المسلسل"، تصوير الحلقات، حيث انطلق التصوير الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، الذي صور عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن الجزء الثامن من الكبير أوي، سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، وكان مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف ، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وكان الفنان محمد ثروت قد صرح مسبقًا في تصريح تلفزيوني، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل الكبير أوي، قائلا: شاركت فيه بالصدفة المحضة، فقد كان الفنان الراحل يوسف شعبان سيلعب دوري، لكنه اعتذر، لأنه قدم دورًا مشابها بفيلم الفيل في المنديل، إذ جسد شخصيته الشهيرة محسن ممتاز في مسلسل رأفت الهجان، لذلك فقد شاركت بالمسلسل بدلا منه، وهذا ما أسعدني فقد زادت شعبيتي بين فئة الأطفال".

شخصية "محسن ممتاز"، أحد أبرز الأدوار التي جسدها الفنان يوسف شعبان ببراعة في مسلسل “رأفت الهجان"، حيث ظهر في شخصية ظابط مخابرات مصرية، قبل أن يعيد الفنان الكوميدي محمد ثروت الشخصية للأذهان، بالظهور في دور «محسن محسن ممتاز» نجل الشخصية الشهيرة، بمسلسل "الكبير أوي".