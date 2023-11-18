أحمد العوضي: أجري في فيلم "هروب اضطراري" كان ثمن كاوتش عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم المذيعة أسما إبراهيم والمعروض على قناة "القاهرة والناس" وتطرق خلاله للعديد من الموضوعات منها أعماله الفنية وعن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ومشاركته في عدد من أعمالها الدرامية خلال السنوات الماضية.

أكد الفنان أحمد العوضي، عدم وجود خلاف بينه وبين المنتج محمد السبكي بسبب عدم دفع أجره، نافيا ما تردد بشأن رفض المنتج دفع أجره في فيلم "هروب اضطراري" عن مشاركته في الفيلم.

وأوضح "العوضي" أنه لم يحصل على أجر من هذا الفيلم بسبب تصويره مشهد أكشن، قائلا: "وأنا بصور مشهد أكشن كسرت العربية ودخلت بيها في الونش".

وأشار إلى أنه بعد هذه الحادثة أكمل تصوير الفيلم معه، موضحًا أنه ليس هناك خلاف له مع المنتج محمد السبكي، منوهًا بأن أجره في فيلم هروب اضطراري 10 ألف جنيه، تمن كاوتش عربية".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي أعلن مؤخرًا بطولة فيلم جديد بعنوان "الإسكندراني" والذي يمثل تعاونه الأول مع المخرج خالد يوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.