وائل جسار يتألق في غناء "غريبة الناس" بحفل "ليلة الدموع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تألق الفنان وائل جسار بحفل "ليلة الدموع 2" الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وفور صعود "وائل" على المسرح حرص على تحية المتواجدين ووجه الشكر للقائمين على الموسم لاستضافته بموسم الرياض، وبدأ بغناء أولى أغانيه الحزينة "غريبة الناس".

وشهد حفل "ليلة الدموع" صعود الفنان رامي جمال الذي قام بغناء أغنية "مات اللي فات"، إلى جانب الفنان رامي صبري الذي قام بغناء أغنية "يمكن خير"، إلا أن فاجأت الفنانة أصالة الحضور وصعدت على مسرح أبو بكر سالم وشاركت الفنان رامي صبري عدد من الأغاني منها "حبيبي الأولاني"، كما شارك الملحن والموزع الموسيقي خالد عز بالحفل وقام بغناء أغنية "كده يا قلبي" للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأقام تركي آل الشيخ حفلًا بعنوان "ليلة الدموع" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وضمت عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم: الفنان تامر عاشور، الفنان هيثم شاكر، الفنان مسلم، الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد كامل بقيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، ليقرر بعدها إقامة حفل جديد بنفس العنوان نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول.

وشهد "موسم الرياض" حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعنوان "روائع بليغ حمدي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وشارك بالحفل: النجمة أنغام، الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم والفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة الحفل.