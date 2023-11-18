قريبا.. "النقطة العميا" لـ أحمد فؤاد على مسرح الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "خطة كيوبيد"، يضع المخرج أحمد فؤاد، حاليا اللمسات الأخيرة لعرضه المسرحي الجديد "النقطة العميا "عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورنيمات، على أن تستقبل خشبة مسرح الغد العرض نهاية الشهر الجاري.

تعد "النقطة العميا" أول تجربة مسرحية لنجم الدراما التليفزيونية نور محمود، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين: أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح .

يشار إلى أن مسرحية "خطة كيوبيد" حققت رقما قياسيا من العروض بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، لتصبح سابقة هي الأولى من نوعها في البيت الفني منذ فترة كبيرة، نظرا لما شهدته من إقبال جماهيري كبير جعل من حفلاتها كاملة العدد يوميا .