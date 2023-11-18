شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل Friends يحضرون مفاجأة بشأن الراحل ماثيو بيرى بحفل جوائز إيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نجوم مسلسل Friends على التحضير لمفاجأة بشأن تكريم صديقهم الراحل ماثيو بيري بعد وفاته المفاجئة مؤخراً، وذلك خلال حفل توزيع جوائز إيمي المقبل فى يناير المقبل.

وكشف تقرير لموقع ديلى ميل، أن جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لو بلان وديفيد شويمر يجرون محادثات حالياً فيما بينهم لتكريم ماثيو بيري على خشبة مسرح الإيمي، بالتطرق لذكرياتهم والحديث عنه بما يستحق.



نجوم مسلسل FRIENDS

من ناحية أخرى، حرص النجوم السابقون على نعى بيرى عبر السوشيال ميديا فكتب الممثل العالمي مات ليبلانك رسالة لصديقه وزميله في مسلسل Friends، الممثل الراحل ماثيو بيري، الذي توفى نهاية الشهر الماضي، من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، حيث كتب مات ليبلانك: "ماثيو، بقلب مثقل أقول لك وداعا، الأوقات التي قضيناها معًا هي بصراحة من بين الأوقات المفضلة في حياتي، لقد كان شرفًا لي أن أشاركك المسرح وأن أدعوك بصديقي، سأبتسم دائمًا عندما أفكر فيك ولن أنساك أبدًا، أبداً، افرد جناحيك وحلق يا أخي، لقد أصبحت أخيرًا حرًا، وأعتقد أنك تحتفظ بالـ 20 دولارًا المستحقة عليك".

ونعت الممثة العالمية جينيفر أنستون زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى، بعد وفاته نهاية الشهر الماضى، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث كتبت أنستون:" يا فتى، لقد قطعت هذه اللحظة عميقًا، لقد كان الاضطرار إلى توديع ماتي بمثابة موجة جنونية من المشاعر التى لم أختبرها من قبل، جميعنا نواجه الخسارة فى مرحلة ما من حياتنا، فقدان الحياة أو فقدان الحب، إن القدرة على الجلوس حقًا في هذا الحزن تسمح لك بالشعور بلحظات الفرح والامتنان لأنك أحببت شخصًا بهذا العمق".

وتابعت أنستون قائلة:"وقد أحببناه بعمق، لقد كان جزءًا من حمضنا النووي، كنا دائما 6 منا، لقد كانت هذه عائلة مختارة غيّرت إلى الأبد مسار هويتنا وما سيكون عليه طريقنا، وبالنسبة لماتي، كان يعلم أنه يحب أن يجعل الناس يضحكون، وكما قال بنفسه، إذا لم يسمع "الضحكة" فإنه يظن أنه سيموت، حياته تعتمد حرفيا على ذلك، وقد نجح الصبي في فعل ذلك تمامًا".

ونعي الممثل العالمي ديفيد شويمر صديقه وزميله في مسلسل Friends، الممثل الراحل ماثيو بيري، الذي توفى نهاية الشهر الماضي، من خلال حسابه علي موقع الصور إنستجرام، حيث كتب: "شكرًا لك على عشر سنوات رائعة من الضحك والإبداع، لن أنسى أبدًا توقيتك الكوميدي الذي لا تشوبه شائبة وإلقائه، يمكنك أن تأخذ خطًا مستقيمًا من الحوار وتطويه وفقًا لإرادتك، مما يؤدي إلى شيء أصلي تمامًا ومضحك بشكل غير متوقع ولا يزال يثير الدهشة".