أحمد العوضي يحسم موقفه: “لن أتعامل مع فنانة لها عداوة مع ياسمين عبد العزيز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أكد الفنان أحمد العوضي، أنه شارك مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز في عملين، هما “اللي ملوش كبير” و”ضرب نار”، مشدداٍ على أنهما قررا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.

وأشار العوضي، إلى أنهما اتخذا قرار الإنفصال الفني لكي يعطيا فرصة لنفسيهما ليشاركا في الأفلام التي يريدان الانضمام لها، مؤكدًا أن رمضان المقبل لن يشاركا في عمل درامي واحد، سيكون لكل فنان المسلسل الخاص به.

وأوضح أنه سيشارك في رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل “حق عرب”، والذي يعني بداية الانفصال الفني عن زوجته ياسمين عبدالعزيز.

واستبعد العوضي إمكانية تعاونه في عمل فني مع ممثلة لديها خلاف مع زوجته، قائلاً: “لحد النهاردة مشوفتش ياسمين عندها خلاف مع حد”.

وردا على سؤال هل توافق على القيام ببطولة عمل فني أمام ممثلة على خلاف مع ياسمين عبد العزيز، قال أحمد العوضي: “مش هشتغل طبعا، هبدي الشغل على مراتي؟ دي الأصول”.

وعن سبب عدم حصوله على أجره في فيلم “هروب اضطراري”، من إنتاج محمد السبكي، قال العوضي: “كنا بنشتغل مع بعض في فيلم هروب اضطراري وأجري كان حاجة صغيرة، ولم أحصل عليه”.

وأضاف: “الموضوع مكانش إنه رفض يديني أجري لكن كان حق الله، أنا صورت مشهد أكشن وكسرت العربية، دخلت بالعربية في الونش وشها بقى في ظهرها، وأنا أجري ولا قيمة فردة كوتش”.

وتابع: “الراجل كلمني وقال يا عوضي إنت كسرت العربية وأنا صارف عليها كتير، وقفلنا وكملنا الفيلم، ولما طلبت أجري قال أجر أيه؟ وكان أجري وقتها 10 آلاف جنيه”.

وعن تكرار شائعة انفصاله عن زوجته، ياسمين عبد العزيز، قال أحمد العوضي: “الإشاعة دي بتطلع كل يوم، ممكن حد عايز يعمل ريتش لصفحة معينة”.

وأضاف: “ارتباط ياسمين بعوضي أكيد مش هيضايق حد، وارتباطنا لم يضرني ولا حد يقدر يضرني”.

وتابع: “أنا كل اللي يهمني ياسمين نفسها مع عوضي”.

وكشف أحمد العوضي كواليس الأغنية التي قدمها لها في عيد ميلادها قائلا: “أنا رومانسي بالأفعال مش بالكلام، بعد ما قامت بالسلامة حبيت أعمل لها حاجة تبسطها، وكلمت عمر كمال وطلبت منه أغنية بطريقة عوضي، وياسمين مكانتش عارف حاجة”.

وأكمل: “أنا ممكن أقول بحبك وحشتيني، لكن الكلام ما بعد ذلك مش شخصيتي”.

وعن تأثير نشأته بعيداً عن والدته قال العوضي: “غياب الأم ممكن يكون أثر في شخصيتي بإنه خلاني ناشف شوية، علشان أنا إتربيت مع أبويا وأخويا وكنا ثلاثة رجال في البيت”.

وأضاف: “حتى لو أبويا قام بالدورين وعمل اللي عليه وأكثر ربنا يخليه، لكن ممكن تفتقد إنك عايز تقول لأمك حاجة”.

وأشار إلى استحضاره غياب والدته في المشاهد التي جمعته بالفنانة سهير المرشدي في مسلسل “ضرب نار” قائلا: “في حاجات ممكن أعملها في المسلسل أعوض نقص عندي، وفي مشاهدي مع أستاذة سهير المرشدي تعاملت كإنها أمي”.