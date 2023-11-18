“بيجيب إحباط للشباب”.. منتج مصري: “محمد رمضان لا يعجبني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، كشف المنتج جمال العدل تفاصيل عمل محمد رمضان مع شركة “العدل غروب”، حيث أكد أن فيلم “ع الزيرو” مميز وأخذ رد فعل نقدي جديداً ومتفرجين جدداً أيضًا، مشيراً إلى أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا لأنه لم يشبه قوالب أفلام العيد.

وأكد العدل أن أفعال محمد رمضان على السوشيال ميديا لا تعجبه، وأضاف قائلا: “أختلف تماماً مع محمد رمضان بشأن ما يقوم به أو ينشره على منصات السوشيال ميديا، لكنه يرى أن هذا نجاح بالنسبة له من خلال تصدره التريند، وهل هو مش عارف إنه هيتشتم؟”، متابعا: “محمد رمضان بيجيب إحباط للشباب لما ينشر صور له مع سياراته”.

يذكر أن رمضان تعرض خلال الأيام الماضية لانتقادات الجمهور المغربي، بعد عدم ظهور العلم المغربي في الخريطة المعروضة للقارة الإفريقية، أثناء الحفل الذي أحياه أخيراً ضمن فعاليات المعرض الإفريقي IATF.

ورد رمضان على تلك الانتقادات في فيديو نشره عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” قال فيه إنه فوجئ بالخريطة على خشبة المسرح، مثله مثل الجمهور، وأن عدم ظهور علم المغرب في الخريطة هو خطأ تقني غير مقصود… وقدّم اعتذاراً الى الجمهور المغربي، قائلاً: “جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسؤول عن الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط”. وأضاف: “المغرب يعرف قيمته في قلبي، وعارف معزّته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزّة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصود تماماً”.