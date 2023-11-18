إيمان يوسف تنضم لمسلسل "تيتا زوزو" .. بطولة إسعاد يونس

ميرنا وليد - بيروت - وقعت الممثلة المصرية إيمان يوسف على المشاركة في مسلسل “تيتا زوزو” وهو من بطولة الممثلة المصرية إسعاد يونس ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني والعمل من إخراج المخرجة شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز.



ومن ناحية أخرى كانت ايمان قد إنضمت مؤخراً، لأسرة مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، مع شيرين رضا وصبري فواز وتجسد شخصية نورهان، والمسلسل من إخراج هاني كمال .

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.