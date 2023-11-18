أنغام تدعم القوات المسلحة المصرية بأغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية أنغام أغنية بعنوان "حلفونا" دعمت من خلالها القوات المسلحة المصرية.

الأغنية كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع وميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس. ومن بين كلمات الأغنية: آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين مين يتعدى حدوده ع المصريين آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها ف عنينا لو هنموت علشانه اهلاً بالموت قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين ومع الحق وقفنا ومش ساكتين أم الدنيا ووعد الحر ده دين تفضلي حرة يا مصر ليوم الدين

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