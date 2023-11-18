"Killers of the Flower Moon" في نجاح مستمر..وهذا ما حققه ليوناردو دي كابريو في صالات العرض

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي بتحقيق نجاح كبير في صالات العرض العالمية، إلا أنه تراجع إلى المركز الثاني عالمياً حيث حقق إيرادات وصلت إلى 60 مليونًا و855 ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و 77 مليونا و200 ألف دولارر في صالات العرض العالمية ليبلغ إجمالي إيراداته 138 مليونًا و55 ألف دولار.



فيلم Killers of the Flower Moon يجمع مجموعة من النجوم، منهم ليوناردو دي كابريو و روبرت دي نيرو و ليلي جلادستون، ويروي العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل، تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.