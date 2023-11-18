بعد أخبار طلاقها.. ألين خلف تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - بأول تعليق لها بعد أنباء طلاقها من المخرج اللبناني كارلو أيوب، خرجت الفنانة اللبنانية ألين خلف عن صمتها وتحدثت عن الموضوع بغموض واضح.



وشاركت ألين خلف الجمهور صورة لها، وقد ظهر فيها ظلها فقط في الظلام، وعلقت: "بحترم النور لانه بشوف فيه طريقي ،وراح ضل احترم الظلام لانه بشوف فيه نجوم حياتي".

وإعتبر الجمهور أن ألين مصرة على الحفاظ على خصوصيتها وعدم إثبات أو نفي الخبر.

وقد كشفت إحدى الصفحات الفنية أن خلافاً اندلع بين الفنانة اللبنانية ألين خلف وزوجها المخرج كارلو أيوب، ما أدى الى اتخاذهما قرار الطلاق.

والمستغرب أن هذه الاخبار عادت الى الواجهة، مع العلم أن هذه المعلومات قديمة، اذ كان قد كشف موقع الخليج 365 قبل أشهر، أن ثمة هجراً حصل قبل سنوات بين الطرفين، من دون الدخول في نزاعات داخلية أو علنية.

وقالت المعلومات لموقع الفن في ذلك الوقت، إن الطفلة ما زالت مع والدتها ألين، التي تقوم برعايتها، وترى الطفلة والدها بين الحين والآخر.

وأشارت نفس المعلومات، إلى أن كارلو لا يعيش مع ألين في نفس المنزل، وحياتهما منفصلة تماماً، بعكس ما يقال عن أن علاقتهما الزوجية جيدة.