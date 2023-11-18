شاروخان وعدد من نجوم بوليوود يستقبلون ديفيد بيكهام بهذه المناسبة!

ميرنا وليد - بيروت - استقبل النجم الهندي شاروخان اللاعب الإنغليزي السابق ديفيد بيكهام الذي يتواجد في الهند بمناسبة حضور نصف نهائي كأس العالم للكريكيت.

وقامت النجمة سونام كابور وزوجها رجل الأعمال أهوجا بتنظيم حفل لأستقباله، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم بوليوود كان أبرزهم شاهيد كابور وزوجته، رانبير كابور، كاريشنا كابور، سيف علي خان وكارينا كابور، سونام كابور وغيرهم.

وكانت قد احتفلت مجموعة كبيرة من نجوم بوليوود، احتفالات عيد الديوالي الهندي، بصحبة عائلاتهم وأصدقائهم، ووسط حفل ضخم أقامه كلا منهم على حد.

وكان من أبرز النجوم الذين احتفلوا بالعيد كلا من سيف على خان وزوجته كارينا كابور وعائلاتهم، النجم شاروخان وعائلته، سيدهارث مالهوترا وزوجته، سونام كابور، عليا بهات وزوجها رانبير كابور، نجمة التلفزيون جينفير وينجت، سونيل شيتي، مادهوري ديكشت، وغيرهم.

وعيد الديوالي هو عيد هندي شهير يحتفل به في الأصل طوائف الهندوس والسيخ ويعرف باسم عيد الانوار، ويقام العيد لإحياء ذكرى إله الثورة "لاكشمي"، ومن مظاهر الإحتفال به تزين البيوت بالانوار والألعاب النارية وتوزيع الحلوى في الشوارع.

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