برنامج "واحد من الناس" يحيي ذكرى أحمد زكي في حلقة خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، ولاول مرة محمد وطني الصديق ورفيق المشوار للراحل الكبير أحمد زكي، في حلقة خاصة في العاشرة مساء غدٍ، الأحد، ويذاع عبر شبكة قنوات الحياة.

ومن المقرر أن يتحدث محمد وطني، خلال الحلقة عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة وصور ومقتنياته الخاصة والتي انفردنا بتصويرها من مكتبه.

كما يكشف كاتم اسرارة والذي عاش معاة 18 سنة واقترب من شخصيتة الانسانية قبل الفنية

والوحيد الذي اخد تفويض منه علشان يتكلم عنة بعد وفاتة لأمانته وإخلاصه.

ولأول مره فتح مكتب أحمد زكي الشخصي وتصوير مقنياته الخاصه، ويكشف تفاصيل مراقبه احمد زكى له، كما يتحدث عن تفاصيل مكالمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لأحمد زكي اثناء تواجده في المستشفى، وكيف استقبل خبر رحيل الفنانه هاله فؤاد، ولماذا لم يتزوج أحمد زكي مره اخرى.

بالإضافة إلى ذلك يكشف تفاصيل علاقة الفنانة رغدة بأحمد زكي، وتواجدها معه بالمستشفى طول فتره علاجه، وتفاصيل مشروع زواج احمد زكي من الفنانه نجلاء فتحي قبل زواجها، وعلاقته بالفنانة سعاد حسني.

كما يتحدث عن تفاصيل خناقه احمد زكي مع المخرج محمد خان فى فيلم السادات، وحقيقه فقدان بصر أحمد زكي في آخر آيامه وكواليس تصوير فيلم العندليب.

يذكر ان يذاع برنامج "واحد من الناس" الأحد ١٩ نوفمبر في العاشرة مساء، ويذاع عبرشبكة قنوات الحياة.