بوسي مديونة لسعد الصغير والأخير يطالب بحقه لصالح غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان سعد الصغير إن الفنانة بوسي مدينة له بمبلغ 200 ألف جنيه، حيث ساعد والدها قبل وفاته واشترى له مستلزمات ومفروشات لشقته بهذا المبلغ، وبعد وفاته أخذت بوسي الشقة بما فيها، لأن الشقة ملكها، وقالت لأخوتها: "دفعت الفلوس لسعد".

سعد الصغير ووالد بوسي

وكان سعد الصغير قد شن هجوم كبير على بوسي، بعد ساعات من وفاة والدها متأثرا بالأمراض التي أصابته بسبب تقدمه في العمر، ورحل بعد تداول الخلافات بينه وبين ابنته أمام الجميع، ليخرج بعدها تسجيل صوتي للمطرب سعد الصغير يهاجم فيه بوسي ويكشف كواليس الأيام الأخيرة.

وسبق وناشد سعد الصغير نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بتخصيص جزء من إيرادات الفنانين داخل النقابة لصالح الشعب الفلسطيني، تضامنًا معه بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وذلك من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنا أقف الآن أمام قبر والدتي الراحلة، وأقول كلنا مع فلسطين ولكن في ناس ماتوا وجرحوا وتهدمت بيوت، لماذا يجب أن نتحدث فقط.

واستكمل: أناشد مصطفى كامل، نريد الإيرادات اليومية للفنانين من أجل فلسطين، أنا أدفع 1300 يوميا إيرادات للنقابة، يمكنك أن تخبرني إننا ندفع 2000 أو 3000 ونأخذ الباقي إلى فلسطين.