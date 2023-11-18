جمعه باخشال صانع محتوي على السوشيال ميديا في التوعية البشرية نقل معلومات مفيدة

ياسر رشاد - القاهرة -



قال جمعه باخشال باخشال ملقب جراح المستقبل ، صانع هذا المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً الاستمرارية يا صديقي ولا تقارن بدايتك بموسم حصاد الأخرين، وقال أيضًا أنه يتوسع في المجال بالتخطيط للمحتوى بشكل أفضل و القرب من المتابعين، و سبب دخوله السوشيال ميديا هواية و نقل معلومات مفيدة

تابع صانع محتوي جمعه باخشال باخشال ملقب جراح المستقبل عبر رسالتها التي يود إرسالها للمتابعين هي: “اسعى وراء حلمك و امسك فيه و ابدأ مهما كانت الظروف لا تنتظر الظروف تكون مناسبة لأنك هتفضل مستني كتير أوي و مش هتوصل الى شئ وقد حاز الفيديو علي العديد من المشاهدات والإعجاب بين الجمهور وانتشاره علي منصات التواصل الاجتماعي.

واضافه بلوجر جمعه باخشال باخشال ملقب جراح المستقبل الاهتمام بالسوشيال ميديا في أول يناير 2023 ولديه العديد من الفيديوهات في التوعية البشرية وكان له دور فعال في التأثير علي الكثير من المتابعين، حيث ظهر له فيديو في الفترة الأخيرة يشير حب الخير للناس، ونال إعجاب الكثير من الناس، يذكر نشأ العديد من الفيديوهات لتوعية الجمهور ونصائحه عبر منصة تيك توك

يحكي صانع محتوي صلاح العناد : «حبيت أقدم اشارك للناس للاهتمام أكثر بنفسهم وبشكلهم وتوعية الاهتمام بالسوشيال ميديا فى عام 2023. مستغلًا الجانب الايجابي منها

ولقيت تفاعل إيجابي ظهر علي موقع الانستجرام الشهير بعدد من الفيديوهات للتوعيه البشريه وحب الناس والتسامح بين الناس »

حيث لاحظ رواد التواصل الاجتماعي انتشارًا فيديو وهو بلوجر علي موقع الانستجرام الشهير ولديه عدد كبير من المتابعين ما يقارب مليون مشاهد فى حلقة ولا حظ مستخدمي السوشیال میدیا انتشار العديد من الفيديوهات لديه في اواخر عام 2022 وبدايه عام 2023 ولديه العديد من النصائح علي صفحته علي

الانستجرام وبعد ان نالت الفيديوهات المقدمه من طبيب الاسنان المصري والبلوجر الاشهر علي موقع الانستجرام في مصر الملايين من المشاهدات

في خلال لقائه قال انه لقي تفاعل كبير علي صفحته الشخصيه ممي جعله يستمر في صناعه المحتوي يوميا وبشكل اكبر