شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "العودة" على قناة dmc ومنصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc ومنصة watch it، يوم الأحد 26 نوفمبر، أولى حلقات مسلسل "العودة"، الذى يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، وهم شريف سلامة، وليد فواز، تارا عماد، أحمد والى، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.



مسلسل العودة

ونشر الفنان عصام السقا بوستر المسلسل مع صورته من أحداث العمل، وعلق قائلا، "ميزعلش من الأصول غير الي مترباش عليها.. مسلسل العودة.. يوم 26 على dmc و watch it .. العمدة حسن اليمانى.. توكلنا على الله".

فريق العمل يواصل التصوير

ويواصل صناع مسلسل "العودة" تصوير باقى الحلقات العمل استعدادا لطرحه ويعمل المخرج أحمد حسن على الانتهاء من تصوير المشاهد والحلقات المتبقية.



عصام السقا

ونشر أحمد حسن بوستر المسلسل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليه: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله يا رب يجعله خير لكل صناع العمل".

وضم بوستر العمل جميع أبطاله، يتوسطهم الفنان شريف سلامة بطل العمل، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة.