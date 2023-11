شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أرض الوهم" يفوز بالجائزة الكبرى بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 8 أيام من العروض واللقاءات الثقافية المكثفة، اختتم مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف دورته الثامنة والعشرين أمس الجمعة بمسرح محمد الخامس بالرباط، بمشاركة أكثر من 40 دولة تمثل القارات الخمس، وعرض أكثر من 80 فيلما بين الطويلة والقصيرة بالإضافة إلى أفلام الأطفال، وقد قدم المهرجان خلال هذه الدورة أفلام سينمائية تعرض لأول مرة على شاشة السينما والتي مثلت كل من المغرب وكرواتيا وكندا وإيران.

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي: الجائزة الكبرى الحسن الثاني منحت للفيلم "أرض الوهم"، "la nuit du verre d’eau" لبنان، فرنسا لمخرجه: كارلوس شاهين، وجائزة لجنة التحكيم منحت مناصفة لفيلم "Drift" الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، بريطانيا لمخرجه أنطوني شين والفيلم "SIRA" لمخرجته أبولين طراوري من ألمانيا، جائزة أحسن سيناريو منحت للفيلم "SUBUK" لمخرجه جاك لوزنسكي من بولونيا.

وفاز بجائزة أحسن دور نسائي منحت للمثلة مالغورزاطا كورول في فيلم "SUBUK" لمخرجه جاك لوزنسكي من بولونيا، أما جائزة أحسن دور رجالي منحت للممثل بيير فرسيسكو فافوني في فيلم "Comandate" من إيطاليا، وفاز بجائزة الجمهور من نصيب فيلم "Sound of Berberia" لمخرجه طارق الإدريسي من المغرب، وتنويه خاص للجنة التحكيم بفيلم "Sound of Berberia" لمخرجه طارق الإدريسي من المغرب.

أما جائزة لجنة النقاد الدولية (FIPRESCI) فمنحت لفيلم "Drift" الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، بريطانيا لمخرجه أنطوني شين، وجوائز الأفلام القصيرة، حصل علي أحسن فيلم قصير مغربي منحت لفيلم "the scarecrow" لمخرجه أناس الزنيتي من المغرب، وأحسن فيلم قصير تجريبي منحت لفيلم "little red hen" لمخرجته فانيسا تتيانة بيرلي من كندا، وأحسن فيلم قصير متحركة منحت لفيلم "Shadow of Butterflies" لمخرجته صوفيا خياري من المغرب، وجائزة أحسن فيلم دولي قصير منحت لفيلم "Reflections" لإيلينا فاطامين مارجيناو من بولونيا، وأحسن فيلم قصير وثائقي منحت لفيلم "Familiar stranger" لصارة فورير و فابيين لوتولف من سويسرة.

جدير بالذكر أن المهرجان كرم هذه السنة كل من المخرج والسينمائي المتميز، حسن بنجلون، والفنانة سعاد خويي، الممثلة المشهورة ذات الموهبة الفريدة المعروفة وطنيا ودوليا، وكذلك الفنانة والمصممة الأمريكية مارلين ستيوارت، والمخرج ورائد من رواد السينما المغربية حميد بناني.