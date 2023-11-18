شكرا لقرائتكم خبر عن حفل طلاب تنمية المواهب بأوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمى للطفل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا غنائيًا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور، بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء، بمسرح أوبرا دمنهور، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للطفل.

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل، العود تدريب بسمة صالح والايقاع تدريب سعيد الارتيست.

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أُعلن عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعى بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم.