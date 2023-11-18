شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يواصل دعمه لفلسطين: لن نصمت ونعتاد على المذابح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف دعمه لفلسطين، خاصة بعد الاعتداءات الغاشمة على الأهالي والمستشفيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكتب عبر حسابه على موقع "X": "لا تعتادوا، لن نصمت ولن نعتاد المذابح، ولن نسكت ونسمح لهذا القاتل أن يقتلنا بصمت".



محمد عساف

وكان كتب عساف منذ يومين أيضًا على حسابه على "X" قائلا: "هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة، القتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة، رجالاً ونساءً وأطفال لا تعتادوا منظر الدم".

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين حرصوا خلال الأيام الماضية على دعم فلسطين، سواء من خلال حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مشاركتهم مع متطوعي الهلال الأحمر في تعبئة المواد الغذائية والأدوية للمصابين من أهالي غزة.

كما شارك عدد من الفنانين في المظاهرات الداعمة لفلسطين في كل دول العالم، مثل مطرب الراب ويجز الذي شارك في عدد من المظاهرات الداعمة لقطاع غزة خلال تواجده الفترة الماضية في أمريكا، بالإضافة إلى النجم أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف اللذان شاركا أمس في مظاهرة داعمة أيضا خلال تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "الإسكندراني" بإيطاليا.