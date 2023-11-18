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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين الممثل سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز عبر حسابها الخاص، وإستذكرتهما بدعائها لهما حيث علقت على المنشور بالقول : "اللهم في يوم الجمعة ارحمهم و اسعدهم و اكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك و اجعلهم مطمئنین الحال منعمين بجنتك.
. الحمد لله رب العالمين ، أسألكم الدعاء والفاتحة".
وكانت قد تضامنت دنيا سمير غانم مع القضية الفلســـ طينية، وكتبت :"حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل I حسبي الله و نعم الوكيل ، اللهم رحمتك وعفوك و نصرك كلالبشر لكن هنفضل مؤمنين و علي يقين إن ربنا هيرحمهم و يا رب لأهل فلسطين ، يا رب نجيهم يمكن نكون يأسنا من يقويهم و ينصرهم وربنا يحفظ مصر و أهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا و أهلي منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - دنيا سمير غانم برسالة حب لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وهذا ما جاء فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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