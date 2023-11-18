بالصورة - دنيا سمير غانم برسالة حب لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وهذا ما جاء فيها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين الممثل سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز عبر حسابها الخاص، وإستذكرتهما بدعائها لهما حيث علقت على المنشور بالقول : "اللهم في يوم الجمعة ارحمهم و اسعدهم و اكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك و اجعلهم مطمئنین الحال منعمين بجنتك.

. الحمد لله رب العالمين ، أسألكم الدعاء والفاتحة".

وكانت قد تضامنت دنيا سمير غانم مع القضية الفلســـ طينية، وكتبت :"حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل I حسبي الله و نعم الوكيل ، اللهم رحمتك وعفوك و نصرك كلالبشر لكن هنفضل مؤمنين و علي يقين إن ربنا هيرحمهم و يا رب لأهل فلسطين ، يا رب نجيهم يمكن نكون يأسنا من يقويهم و ينصرهم وربنا يحفظ مصر و أهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا و أهلي منهم".

