بالفيديو- مواطنة سعودية لـ كانيي ويست : " ممكن توطي الصوت؟ نبي ننام"..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - قامj أحدى المواطنات السعوديات بنشر مقطع فيديو صوره خلال إقامته في نفس المكان الذي يقيم فيه النجم العالمي كانيي ويست، وأظهر الفيديو مشهد الصحراء في الليل مع صوت كانيي وهو يغني بصوت عالي، وعلقت هذا المواطنة قائلاً: "كاني ويست ممكن توطي الصوت؟".



وأكملت قائلةً: "تحسبوني أستهبل إسمعوا الصوت والله إزعاج نبي ننام.. بس يالله وناسة على الأقل قاعدين نسمع حصريات".

وقد إنتشت في الأونة الأخيرة أخبار عن أن كانيي يحضر لألبومه الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث أخذ لنفس فندقاً فخماً في وسط الصحراء، حيث يقوم بتسجيل أغنياته الجديدة.

