بفستان لامع مكشوف.. رانيا منصور تتألق بالأسود وتبهر الجمهور - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية رانيا منصور عيون الجمهور بعد أخر ظهور لها من خلال صور نشرتها عبر حسابه الخاص، حيث ظهرت بلوك مميز إرتدت فيه فستان ضيق لامع باللون الأسود المغطى بالترتر ذات كم واحد طويل مع فتحة كبيرة عند مطقة البطن وفتحة حتى أعلى الساق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن رانيا منصور شاركت في فيلم "مستر إكس"، من بطولة الممثلين أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الممثلين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

