ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري عبد المنعم عمايري عن القضية الفلسـ طينية، والأعمال الفنية التي طالت هذا الموضوع مؤكداً أنه لا يوجد أعمال تمكنت من نقل الواقع، وأكد على أسفه وحزنه العارمين لما يحدث في قطاع غـ زة.
وقال عبد المنعم عمايري وهو ممثل من أصل فلسـ طيني، بتعليق مؤثر: "أنا أبكي كل يوم وأموت مئة مرة ولا أستطيع أن أفعل شيئاً. لا يوجد لدي ما أفعله سوى متابعة الأخبار ومَن يموتون. والحقيقة أنه لا يوجد كلام يعبّر عن الواقع التي تعيشه غـ زة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المنعم عمايري بتصريح مفاجئ: "أنا أبكي كل يوم وأموت مئة مرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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