بإطلالة جريئة للغاية.. لاميتا فرنجية مع الحصان بجلسة تصوير

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية حالة من الجدل الواسع، بعد ظهورها بجلسة تصوير جريئة للغاية، بملابس مميزة.

وأطلت لاميتا فرنجية برفقة حصان، وقد ارتدت جامبسوت من الجلد ضيق للغاية على الجسم، ومفتوح على طول جانبها باللون البني، مع حذاء رياضي باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، رفعت شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياج ترابي يليق بأجواء جلسة التصوير.

وقد إحتفلت لاميتا فرنجية بعيد سابقاً ميلادها مع صديقاتها في أحد الاماكن الفخمة في دبي واستعرضت جمالها اذ اختارت ان ترتدي جامبسوت باللون الفوشيا مفتوح على الظهر وذو قصة جريئة على منطقة الصدر ولاق بها الى حد بعيد. كما ظهر قالب الحلوى الذي صمم خصيصا لهذه المناسبة والذي يعكس شخصية صاحبة العيد المحبة للمكياج وللتسوق من العلامات التجارية المعروفة مثل شانيل كما ظهرت زجاجات من المشروبات الكحولية على الطاولة وتحديداً الشامبانيا. يذكر ان لاميتا قد بلغت من العمر 42 عاماً.

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