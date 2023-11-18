أحمد حلمي يحكي عن لقائه الأول مع عادل إمام: "طبطب عليا وقالي انت شاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل النجم أحمد حلمي ضيفًا على برنامج "Sold Out" تقديم الإعلامي محمود سعد ويعرض على قناة "CBC" وتطرق خلاله للحديث عن العديد من الموضوعات منها الفنية والاجتماعية إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية وعن علاقته بزوجته النجمة مني زكي، إلى جانب ذكريات مقابلته لعدد من أشهر نجوم السينما المصرية في بداياته منهم الزعيم عادل إمام والفنان الراحل أحمد زكي.

وعن ذكريات مقابلته للزعيم عادل إمام لأول مرة قال "حلمي": "أول مرة شفت عادل إمام كان في العرض الخاص لفيلم ليه خلتني أحبك وأنا كنت مشارك بدور في الفيلم وأحمد عبدالعزيز مدير التصوير بالفيلم هو ابن أخت عادل إمام وأنا مكنتش أعرف أن عادل إمام حاضر ولما العرض خلص اتفاجئت بيه وطبطب على وشي وقالي أنت شاطر أوي".

أما عن ذكريات مقابلته للفنان الراحل أحمد زكي قال: "أول مرة شفت أحمد زكي كنت مساعد مخرج في برنامج وكنا رايحين نغطي مهرجان الإسكندرية ونزلت أشوف أحمد زكي علشان أتصور معاه وسألته عن مشهد ليه من فيلم زوجة رجل مهم وتفاصيل مشاهد ليه في أفلامه"، كما تحدث عن معرفته بالفنان الراحل محمود عبد العزيز قائلا: "كان جاري في المهندسين وكان يملك منحل عسل ودائمًا ما يعطيني عسل".

يذكر أن آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية كانت بمسرحية "ميمو" والتي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية وسط نخبة من نجوم المسرح والوجوه الشابه وحققت نجاحًا واقبالًا جماهيريًا كبيرًأ.