نجمة البوب دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرحت المطربة دوا ليبا أغنية وفيديو كليب بعنوان "Houdini"، والتي تعود بها بعد فترة غياب، منذ ألبومها الأخير الذي طرحته في 2020، وحطم الأرقام القياسية وحمل عنوان "Future Nostalgia".

قام بإخراج فيديو كليب الأغنية كل من مانو كوسو مع المصور السينمائي أندريه تشيميتوف، وهو يُظهر دوا ليبا بعد التدريب في قاعة الرقص، أثناء قيامها بمراجعة تصميم الرقصات الخاصة بها، وتبرز بالتصوير مؤثرات بصرية مميزة من خلال إنعكاس المرايا، وتعتبر الأغنية بداية لقصص مشوقة ستقدمها دوا في ألبومها الجديد، وتشير إلى أن "Houdini" هي كلمة تجسد شعورها عند الساعة الرابعة صباحاً، عندما يقترب الليل من نهايته وهي متعبة، لكنها متحمسة ولا تريد أن تنتهي الحفلة.

الأغنية حققت منذ طرحها قبل أسبوع تقريبا أكثر من 30 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كتبت دوا ليبا الأغنية بمشاركة كل من كارولين أيلين، داني إل هارلي ، توبياس جيسو جونيور وكيفن باركر من تامي إمبالا، وهي المجموعة التي ساهمت بشكل أساسي في المشروع، وتم تقديمها من قبل Parker and Harle.

تقول دوا في بيان صحفي: تمثل هذه الأغنية الجزء الأكثر إضاءة وتحرراً عندما أكون مع نفسي، معانيها ساخرة وقوية، تركز على فكرة ما إذا كان الشخص الذي يرافقني يستحق وقتي حقاً أم لا، وأيضاً لا أحد منا يعلم أين قد تأخذه الحياة، وهذا هو الشيء الجميل في أن تكون منفتحا على كل الأمور، إنني متشوقة لمشاركة هذا الشعور مع جمهوري.

وتضيف دوا: "تمت كتابة الكثير من نصوص أغاني هذا الألبوم في تلك اللحظات المبهجة التي تتخللها الفوضى المطلقة وهي تصف كيف انتقلتُ وانتشرت عبر العالم بخفة وتفاؤل بغض النظر عن النتيجة".