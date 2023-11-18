غدا.. مدير أعمال أحمد زكي يكشف حقيقة فقدانه البصر قبل رحيله في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة "الحياة"، غدا الأحد، محمد وطني مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي، وصديقه، في ذكري ميلاد النجم الأسمر.

ويدخل البرنامج مكتبة الفنان الراحل لتصوير كل مقتنياته لأول مرة.

ويتحدث وطني عن أسرار وكواليس رحلته مع النجم أحمد زكي، وهل الفنان الراحل كان ينوي الزواج من النجمة رغدة، وهل فقد بصره في أخر أيامه.

ويكشف لأول مرة حقيقة علاقة أحمد زكي بالنجمة الراحلة سعاد حسني، ومشروع زواجه من النجمة نجلاء فتحي، كما يكشف سر خلافه مع المخرج محمد خان في فيلم "السادات"، وكواليس لا يعرفها أحد عن فيلم "حليم"، وكيف تلقى خبر وفاة طليقته الفنانة هالة فؤاد وعلاقته بابنه هيثم.