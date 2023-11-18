إيرادات الجمعة.. "بلوموندو" يحافظ على الصدارة و"البعبع" بالمركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 17 نوفمبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، سكر، بيت الروبي، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و56 ألفا و480 جنيها، وزعت على النحو التالي:

بلوموندو

احتل المركز الأول في قائمة شباك التذاكر، فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 486 ألفا و486 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

فوي فوي فوي

واحتل المركز الثاني فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 192 ألفا و240 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 152 ألفا و182 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وحصل على المركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 120 ألفا و672 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 69 ألفا و860 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

سكر

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 13 ألفا و511 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

حسن المصري

احتل المركز السابع فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 6 آلاف و804 جنيهات.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الثامن جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 5 آلاف و512 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

بيت الروبي

وفي المركز التاسع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 4 آلاف و860 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

البعبع

وجاء في المركز العاشر والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 4 آلاف و353 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.