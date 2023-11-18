بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ رانيا منصور بصحبة شقيقتها التوأم "نورهان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

ظهرت رانيا في الصور بإطلالة جريئة، في سهرة جمعتها بشقيقتها التوأم الفنانة نورهان منصور، وبالفنانة نسرين إمام والفنانة نسرين طافش.

جدير بالذكر أن رانيا شاركت مؤخرًا في إحدى حكايات "55 مشكلة حب"، وحملت الحكاية عنوان "عيشها بفرحة" تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة هبة مجدي، هاني عادل، مروان يونس، إبراهيم السمان، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، أمينة مغربي، ياسر فرج، نور إيهاب، حسن أبو الروس، إخراج ألبير مكرم.