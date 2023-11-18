بالصور| مهرجان الرياض للمسرح يزيح الستار عن العروض المتأهلة للنهائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن رئيس مهرجان الرياض للمسرح الفنان عبدالإله السناني عن المسرحيات العشرة الأولى التي تأهلت للنهائيات، والتي سيكون عرضها في انطلاقة المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر المقبل.

وأكد السناني أن العروض العشرة فازت بعد انتهاء مرحلة التصفيات الأولية، والتي جمعت أكثر من ٢٠ عرضا، واستمرت على مدى شهرين متتالية من تاريخ ١٠ أكتوبر الماضي في 8 مناطق بالمملكة، وهي: القصيم، الخبر، الاحساء، الدمام، الرياض، جدة، الطائف، القطيف.

وقال عبدالإله السناني في بيان صحفي: مهرجان الرياض للمسرح سيضم عروض مسرحية عربية بالإضافة للعروض العشرة المتأهلة، والتي ستخوض غمار المنافسة، أما العروض التي لم تتأهل فقد عملوا واجتهدوا وتنافسوا من أجل تقديم نصوص إبداعية فريدة، نتج عنها التعريف بممثلين ومخرجين ومهندسي سينوجرافيا متميزين سوف يكون لهم النصيب الأكبر في الدورات القادمة.

أما ‏الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية فهي: ‏الظل الأخير، ‏طليعة هجر، ‏ذاكرة صفراء، ‏بائع الجرائد، ‏ذاكرة الشيطان، ‏دوار مغلق، ‏حجر، ‏بحر، ‏ضوء، ‏صفعة.