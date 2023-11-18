بالصور| صدقي صخر يودع لطفي عبود وينتهي من تصوير "صوت وصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان صدقي صخر من تصوير مسلسل "صوت وصورة"، بالتزامن مع تصدره "تريند" محرك البحث جوجل، وحصول العمل على المركز الأول على منصة Watch it منذ بداية عرضه.

صدقي قام بدور المحامي "لطفي عبود" الذي يتولى الدفاع عن رضوى "حنان مطاوع"، وتدور أحداث المسلسل عن بعض القضايا الهامة مثل التحرش، الذكاء الإصطناعي، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا اليومية.

يعرض مسلسل "صوت وصورة" على قناة DMC وعلى منصة Watch it، ويتكون من ٣٠ حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة" ومن إنتاج أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى.

من ناحية أخرى، انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي، الذي يشارك في مهرجان البحر الأحمر، ومن المقرر عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن برنامج روائع عربية في المهرجان، المقام في 30 نوفمبر الجاري.

وانضم صدقي صخر مؤخراً لمسلسل كامل العدد الجزء الثاني الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٤

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية "مروان" بعد عرضه على منصة WATCH IT، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.