شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "زينهم" قبل عرضه غدًا على ON.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أروما المنتجة لمسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، البوسترات الفردية لكل أبطال العمل، المقرر عرض أولى حلقاته غدًا الأحد على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية.

وجاء في البوسترات الفردية كل من: أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلمى محمد على، محمد أبو داود، ياسر عزت، أسامة ابو العطا.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.



هناء الشوربجي



أسامة ابو العطا



ياسر عزت



أحمد الرافعي



سلوى محمد علي



يارا جبران



محمد ابو داود



عماد رشاد



سلمى ابو ضيف



كريم قاسم