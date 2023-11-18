شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مغنى الراب ويجز بعد تصدره الأكثر تأثيرًا في فوربس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر المصريون على قوائم فوربس الشرق الأوسط في نسختها السادسة، والتي تصدر سنويًا للأشخاص المبدعين من الشباب دون سن الثلاثين والذين يحدثون تأثيرًا في مجالاتهم، وكان أبرز المصريين الذين تم اختيارهم في قائمة الترفيه مغنى الراب ويجز ويستعرض ”الخليج 365” 10 معلومات تختصر مشواره في عالم الغناء والموسيقى حتى وصل إلى هذه إلى المرتبة المهمة:

1. مغنى الراب ويجز ولد في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية رغم أن جذوره الأصلية ترجع إلى الأقصر

2. اسمة الحقيقى أحمد علي واشتهر باسم ويجز مواليد 1998

3. درس ويجز بالجامعة الأمريكية

4.بعد تخرجه عمل في شركة اتصالات قبل أن يتركها ليركز في مجال الغناء

5 بداية ويجز في عالم الموسيقى والغناء كانت من خلال أغنية "بطلو فيك" عام 2018

6.شارك ويجز في مسلسل "بيمبو" عام 2021 للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له

7.وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط

8. حقق النجومية في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لتراك دورك جي في 11 مارس 2020، لاقت الأغنية نجاحًا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط

9.أبرز وأشهر أغاني ويجز فكانت أغنية "دورك جاي" التي تجاوز عدد المشاهدي الأغنية على يوتيوب 24 مليون بعد شهرين من اطلاقها، ووصل العدد الى 77 مليون خلال عام،

10 .طرح ويجز أغنية "البخت" في فبراير 2022. وصلت الأغنية للمركز الأول في "تريند يوتيوب"، وحققت الأغنية مليون و171 ألف خلال 13 ساعة من نشرها على اليوتيوب.

وأغنية "البخت"، تختلف عن أغاني الراب المعتادة، فهو لا يتحدث فيها عن رحلته للصعود والنجاح، إنما حملت الأغنية الطابع الحزين والسوداوي، إذ استخدمها ويجز لصف حاله بعد أن تركته حبيبته