تحديث بالفيديو- بالدبكة الفلسطينية والهتاف، هكذا ختم باسم يوسف عرضه في دار الاوبرا في سيدني

على الرغم من منعه التصوير في عروضاته الفنيّة، إلا ان الاعلامي باسم يوسف كسر القاعدة هذه المرّة في دار الاوبرا في سيدني استراليا وطلب من الجمهور، االذي وصل عدده الى ٢٠٠٠ شخصًا، بتصوير ختام العرض بعدما حمل العلم الفلسطيني ورقص الى جانب فرقة كانت تؤدي الدبكة على المسرح على أنغام “انا دمي فلسطيني” للفنان محمد عساف، وسط حالة من الحماس والهتاف والسعادة التي لا توصف. http://www.instagram.com/p/CzxZSZKrTqh/

الجدير ذكره أن “يوسف” كان قد أعلن عن العرض الضخم الذي قدّمه بالامس في ١٧ الجالي في اوبرا هاوس في سيدني لاول مرة، بالاضافة الى حفل اضافي في ١٩ من الشهر الحالي في ملبورن وذلك بعدما قدم عرضَين كوميديَّين ضاحكَين في أوستراليا، وتحديدًا في مدينتَي سيدني وملبورن في ١٤ و١٥ تشرين الثاني/نوفمبر الحالي..

وفيما يتابع باسم يوسف تواصله مع جمهوره في أكثر من ولاية وقارة، حيث يعد متابعيه بسلسلة من العروض الكوميدية وتحديدًا في البحرين بعرضَين فنيَين باللغة العربية في ٢٤ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في فندق الدبلوماسي راديسون بلو. (يبدأ العرض الأول في تمام الساعة الرابعة عصرًا.). (أما العرض الثاني فينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً.)

بعدها يسافر باسم يوسف الى أبو ظبي ليقدّم عرضه باللغة العربية في ٢٥ من الشهر الحالي على مسرح “إيرث”، حيث نفدت جميع التذاكر.

كما يقدّم “يوسف” عروضات كوميدية يوم الجمعة ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ويوم السبت ٢٣ كانون الأول/ديسمبر، وفي السابع من كانون الثاني القادم في بوسطن.

باسم يوسف كان قد زار دبي في الايام الماضية حيث حلّ ضيفصا ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب ضمن جلسة جوارية أدارها نس بوخش.

على هامش تواجده في دبي زار مكاتب “هيومانجمنت” واطلّع عن كثب على الاقسام وعلى رؤية الشركة الرائدة.

الجدير ذكره ان باسم يوسف كان قد أطل مع نظيره البريطاني بيرس مورغان في مقابلة هي الثانية لهما في غضون اسبوع امتدّت على ما يقارب الساعتَين، تخلّلها نقاش غلب عليه الهدوء والمنطق المثبت بالحجج والبراهين والمصادر المتنوعة التي اختارها يوسف بعناية ليدعم أفكاره ووجهة نظره تجاه الصراع الأبدي الدائر في المنطقة، بين الدول العربية من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى.