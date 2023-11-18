هالة صدقي تخطئ في اسم مسرحيتها الجديدة.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس أول أيام عرض مسرحيتها الجديدة “صوابع زينب”.

وكشفت هالة خلال تعليقها على الفيديو أنهم وقفوا دقيقة حداداً على أرواح الشهداء في فلسطين حيث كتبت: “بعد أن وقفنا دقيقة حداد على كل الشهداء بدأنا أول يوم عرض لبنات زينب والحمد لله كامل العدد على مسرح جلوبل من أمس حتى يوم 20”.

ولاحظ متابعو هالة أنها أحطأت في كتابة اسم المسرحية حيثت كتبت “بنات زينب” بدلا من “صوابع زينب”.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها ثلاث بنات هن “سندس” و”نانسي” و”داليا” وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

يذكر أن هالة صدقي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة” مع محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.