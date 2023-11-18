حذف صفحته على فيسبوك دعماً لـ غزة.. ويجز بين أكثر ثلاثين شاباً مؤثراً في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذ مطرب الراب المصري ويجز خطوة قوية في سبيل دعمه للقضية الفلسطينية بعد أن اختارته مجلة “فوربس” الشرق الأوسط ضمن قائمتها “30 تحت الـ30” لعام 2023، والتي تضم أبرز قادة التغيير والمؤثرين الشباب في المنطقة.

حيث أعلن ويجز عن قيامه بخطوة جديدة تعبيراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، واعتراضه على تحيز منصة فيسبوك ضد أهالي غزة.

وكتب عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “لقد قمت بحذف فيسبوك وماسينجر، وأشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية”.

وجاء في البيان الذي نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني: “إن القادة الشباب الملهمين والحالمين والمبدعين والرياضيين المدرجين في قائمتنا لأكثر من 30 شخصًا تحت سن الثلاثين هم في طليعة قيادة التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف البيان: “تضم قائمتنا هذا العام 120 مشاركة في أربع فئات، مع 30 مشاركة لكل منها، لتسليط الضوء على الأفراد الذين يقودون الطريق في التأثير الاجتماعي ومجال الطاقة الخضراء، الذين أحدثوا ثورة في السوق المالية، وحطموا الحواجز في الفنون والرياضة، وتسخيرهم التقنيات المتطورة لإنشاء اختراعات وأدوية رائدة”.

وجاء اختيار ويجز ضمن القائمة الخاصة بمجال الترفيه، وإلى جانب ويجز ضمت القائمة لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة، المطرب اللبناني الوليد الحلاني، ومؤسسي “سعودي ريبورترز” عبد الله وعبدالعزيز بكر، وصانع المحتوى عمرو مسكون، ولاعب كرة القدم المغربي سفيان أمرابط، كما ضمت القائمة الخاصة بمجال العلوم والتكنولوجيا رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني.

وأشار بيان مجلة “فوربس” إلى أن قائمة عام 2023 ضمت 145 فردا يمثلون 22 جنسية، وكان المصريون هم الأكثر تواجداً، حيث بلغ عددهم 44 فرداً، يليهم 15 سعودياً، و14 لبنانياً، و13 إماراتياً، و10 أردنيين، ويبلغ متوسط عمر جميع الأفراد المدرجين في القائمة حوالي 26.6 عامًا، وأصغرهم يبلغ من العمر 15 عامًا فقط.