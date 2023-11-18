أحمد العوضي وطاقم فيلم “الإسكندراني” يشاركون بمظاهرة داعمة لـ غزة في إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المخرج خالد يوسف على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” مقطع فيديو ومحموعة من الصور كشف من خلالها عن مشاركته مع أبطال فيلمه الأخير “الإسكندراني” في مظاهرة مناصرة وداعمة لشعب فلسطين في مدينة جنوة بإيطاليا خلال تصوير آخر مشاهد العمل هناك.

وعلق يوسف على الفيديو بقوله: “مع تصوير آخر لقطة من فيلم الإسكندراني بإيطاليا كنا مع موعد مع الحظ حيث مرت علينا مظاهرة مناصرة للحق الفلسطيني من شابات وشباب لا يتعدوا العشرين عاماً فانضممنا لهم.. كان هذا المشهد بالنسبة لي إشارة وبشارة أن الحق الفلسطيني لن يضيع وستتحرر فلسطين من البحر إلى النهر في يوم هو أقرب مما نظن بإذن الله”.

وشارك مع خالد يوسف في المظاهرة كل من أحمد العوضي عصام السقا، حيث ظهر العوضي ممسكاً بميكروفون خلال المظاهرة وهو يردد الهتافات التي تندد بالحرب على غزة وتطالب بوقف إطلاق النار وتدعم الشعب الفلسطيني، واستمر في الهتافات التي تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني، كما ظهر خالد يوسف ممسكًا بعلم فلسطين.

من ناحية أخرى، احتفل صناع فيلم “الإسكندراني” مؤخرًا بانتهاء تصوير آخر مشهد للعمل داخل مصر، وسافروا إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك حيث انتهوا من تصوير آخر مشاهد العمل، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

ومن المحتمل طرح الفيلم في دور العرض نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي استقر عليه صناع الفيلم حتى الآن.

وفيلم “الإسكندراني” يعد أولى بطولات أحمد العوضي في السينما، وتشاركه البطولة الفنانة زينة، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرين، إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.