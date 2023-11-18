فيلم “المرهقون” يحصد جائزة جديدة.. وهذه المرة في روما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد فيلم “المرهقون” للمخرج اليمني عمرو جمال جائزة جديدة من مهرجان ميد فيلم روما الدولي في دورته التاسعة والعشرين والمقام حاليا بالعاصمة الإيطالية.

ونال الفيلم جائزة لجنة التحكيم التي أكدت أنه مليء بالمشاعر الإنسانية العميقة والمواضيع السياسية ويقدم صورة حقيقية للمجتمع اليمني بأسلوب سينمائي رائع وحساس، وفق موقع المهرجان.

وتم اختيار الفيلم من قبل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المكونة من آنا فرزيتي، إزميرالدا كالابريا، أناليزا كاميلي، إيلاريا ماكيا، كارلا ألتيري.

ومنحت اللجنة فيلم “المرهقون” خمس نجوم، قائلة “في الحقيقة نحن مجبرون على إعادة تسميته كعمل سياسي”.

وقال المخرج جمال لرويترز إن هذه هي الجائزة الدولية الثامنة التي يحصل عليها صناع الفيلم، وكان آخرها جائزة “هوغو الذهبية” في مهرجان شيكاغو السينمائي في أكتوبر/تشرين الأول ضمن مسابقة صناع الأفلام الجدد، وجائزة منظمة العفو الدولية من مهرجان برلين السينمائي الدولي وجائزة تصويت الجمهور (المرتبة الثانية) من مهرجان برلين، وجائزة التحكيم الخاصة من مهرجان تايبه السينمائي وجائزة من مهرجان بلنسية.

واعتبر جمال أن الجوائز التي حصل عليها الفيلم مؤشر على تمكنه من الوصول إلى أجناس مختلفة في شتى دول العالم.

وفتح مهرجان برلين السينمائي الدولي “برليناله” في دورته الثالثة والسبعين أبواب العالمية أمام “المرهقون”.

والفيلم الروائي الطويل الذي حصل خلال مراحل إنتاجه على دعم من مهرجانات عربية وأجنبية من بطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وإسلام سليم ورؤى الهمشري وعمر إلياس وإخراج عمرو جمال ابن مدينة عدن الذي اشترك في كتابة العمل مع مازن رفعت.

وكان مخرج العمل عمرو جمال كشف أن الفيلم الذي استغراق تصويره نحو الشهرين و10 أيام في الفترة الممتدة بين شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 قد صور بالكامل في مدينة عدن.

ويستند الفيلم لأحداث حقيقية وقعت في عدن بجنوب اليمن في 2019، ويدور على امتداد ساعة ونصف الساعة حول حياة زوجين يمنيين يعانيان جراء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بلدهم عقب فقدانهما وظيفتيهما ومع وجود ثلاثة أطفال. تُفاجأ الزوجة بحملها في رابع وتسعى وزوجها لإيجاد وسيلة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه الأمر، ودفع وضع العائلة الصعب الزوجة إلى التفكير في إجهاض نفسها رغم ما تعلمه من عواقب اجتماعية إزاء مثل هذا التصرف.

و”المرهقون” يعتبر الفيلم الثاني للمخرج بعد فيلمه “عشرة أيام قبل الزفة” الذي لاقى نجاحا جماهيريا عند عرضه في 2018 ونال جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية دولية.

وتدور قصة فيلم “عشرة أيام قبل الزفة” حول رشا ومأمون اللذين أجّلا موعد زفافهما العام 2015 مع بدء تدخّل التحالف العربي لوقف تقدّم المتمرّدين الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

ويحاول مأمون ورشا مرة أخرى الزواج بعد هدوء الحال في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لكنهما يواجهان صعوبات ما بعد الحرب من بينها الفقر والاغتيالات والاشتباكات المتقطعة.

وانطلقت فعاليات مهرجان ميد فيلم روما في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى يوم التاسع عشر منه.