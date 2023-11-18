أوّل أغنية من ألبومها الجديد.. دوا ليبا تتصدر الترند بـHoudini

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة العالمية دوا ليبا أغنية وفيديو كليب بعنوان “Houdini” والتي تشكل عودة قوية لها وبداية فصل جديد في مسيرتها الفنية وذلك بعد نجاحها الكبير في عام 2020 بألبومها الذي حطم الأرقام القياسية بعنوان ” Future Nostalgia”.

تعتبر الأغنية بداية لقصص مشوقة ستقدمها دوا في ألبومها الجديد، وتشير إلى أن “هوديني” هي كلمة تجسد شعورها عند الساعة الرابعة صباحاً، عندما يقترب الليل من نهايته وهي متعبة، لكنها متحمسة ولا تريد أن تنتهي الحفلة.”

أخرج الفيديو كليب الأغنية كل من مانو كوسو مع المصور السينمائي أندريه تشيميتوف، وهو يُظهر دوا بعد التدريب في قاعة الرقص، حيث تقوم بمراجعة تصميم الرقصات الخاصة بها، وتبرز بالتصوير مؤثرات بصرية مميزة من خلال إنعكاس المرايا.

تقول دوا: “تمثل هذه الأغنية الجزء الأكثر إضاءة وتحرراً في حين أكون مع نفسي، معانيها ساخرة وقوية، تركز على فكرة ما إذا كان الشخص الذي يرافقني يستحق وقتي حقاً أم لا. لا أحد منا يعلم أين قد تأخذه الحياة، وهذا هو الشيء الجميل في أن تكون منفتح على كل الأمور. إنني متشوقة لمشاركة هذا الشعور مع جمهوري”.

كتبت دوا ليبا الأغنية بمشاركة كل من كارولين أيلين،داني إل هارلي ، توبياس جيسو جونيور وكيفن باركر من تامي إمبالا، وهي المجموعة التي ساهمت بشكل أساسي في المشروع، وتم إنتاجها من قبل Parker and Harle.

تضيف دوا: ” تمت كتابة الكثير من نصوص أغاني هذا الألبوم في تلك اللحظات المبهجة التي تتخللها الفوضى المطلقة وهي تصف كيف انتقلتُ وانتشرتُ عبر العالم بخفة وتفاؤل بغض النظر عن النتيجة”.