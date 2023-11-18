تايلور سويفت تستريح في هذا “المجمع”.. كلفة إقامتها خيالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقوم النجمة الأميركية، تايلور سويفت، بجولةٍ غنائية في مختلف دول العالم، تتخللها فترات استراحة بين حفل وآخر، ومن أجل ذلك اختارت سويفت مكاناً مريحاً، يمكنها فيه الحصول على الاسترخاء المطلوب؛ لتتمكن من الظهور على المسرح بكامل طاقتها وحيويتها.

ووجدت المغنية الشهيرة، البالغة من العمر 33 عاماً، عزاءها في مجمعٍ سكني، تبلغ تكلفته 50 مليون دولار، يقع في مدينة نيويورك، إذ كانت قد اشترت منزلاً مستقلاً مكوناً من 7 غرف نوم، بقيمة 18 مليون دولار، من مالكه السابق بيتر جاكسون، مخرج فيلم «سيد الخواتم» عام 2014.

وبعد ذلك، توسعت النجمة الأبرز على الساحة الأميركية، حالياً، حيث اشترت ثلاث وحدات في المبنى مقابل نحو 10 ملايين دولار لكل وحدةٍ، وبعد ذلك تم دمج الطابقين العلويين معاً؛ لإنشاء طابق مزدوج مساحته 8300 قدم مربعة.

ورغم أن نجمة البوب معروفة بشدتها حيال الحفاظ على خصوصيتها وكل ما يتعلق بحياتها الشخصية، فإنها شاركت بين حين وآخر لمحات من التصميمات الداخلية لمنزلها الفاخر، سواء كان ذلك من خلال التقاط صورٍ لقططها المحبوبة، أو لحظات استمتاعها مع الأصدقاء، حيث شاركت العديد من اللقطات الخاطفة من داخل منزلها المترامي الأطراف، الذي يضفي هالة ريفية على الداخل.

على سبيل المثال، تم طلاء غرفة الطعام باللون الأحمر، فيما تحتوي على طاولة طعام خشبية طويلة، وأرائك مخملية، وسجاد أحمر عتيق، وثريات كلاسيكية جديدة.

أما ديكور المنزل، فيوفر جواً باروكياً بسيطاً تقريباً، ويبدو مريحاً وجذاباً وجدياً ومثيراً في الوقت نفسه، في إشارة واضحة إلى شخصية النجمة الأميركية.

وعلى النقيض من مساحات المعيشة الرومانسية المنخفضة الإضاءة، فإن مطبخ سويفت مشرق ومعاصر للغاية، حيث شاركت صوراً لمطبخها ذي الجدران الصفراء، الذي توجد في وسطه جزيرة رخامية مذهلة باللونين الأبيض والرمادي، بينما يدخل الكثير من ضوء الشمس عبر النوافذ الضخمة.

أما السقف، فمُغطى بعوارض خشبية لإضفاء طابع المزرعة، فيما حرصت النجمة على جعل المنزل مساحة مثالية لاستضافة الحفلات، كما توجد طاولة بلياردو أنيقة بالداخل.

ومن الممكن القول بأن العديد من المشاهير تمكنوا من استكشاف منزل سويفت الرائع، بمن في ذلك: بليك ليفلي، وريان رينولدز، وجيجي حديد، وصوفي تيرنر.

وفي الوقت نفسه، شوهد حبيبها الجديد ترافيس كيلسي (34 عاماً)، وهو يغادر منزلها الساحر، عندما كان موجوداً في المدينة من أجل مباراته ضد نيويورك جيتس، الشهر الماضي.

ويبدو أنه ليس منزلها الجميل هو الذي يجعل سويفت تقيم في مدينة نيويورك خلال فترات الاستراحة، إذ من الواضح، أيضاً، أنها تحب المطاعم المحلية، والحياة الليلية، إذ تم رصدها في بعض الأماكن المفضلة لديها، خلال الأشهر القليلة الماضية.