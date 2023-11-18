ميغان ماركل وفيكتوريا بيكهام تتشاركان هذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سبتمبر الماضي، أطلقت مصممة الأزياء الإنجليزية، فيكتوريا بيكهام، أول خط عطر لها على الإطلاق، ضم ثلاثة عطورٍ للجنسين، ويحمل كل عطر منها معنى شخصياً، ويستحضر ذكريات مؤثرة في حياة المصممة.

ومن بين هذه العطور، كان عطر «San Ysidro Drive»، الذي كشفت فيكتوريا أنه يذكرها برحلتها الصحية، في عالم الاستشفاء بالطاقة.

وفي هذا الشأن، كتبت فيكتوريا في حسابها على «إنستغرام»: «(San Ysidro Drive) يجسد الوقت الذي عشنا فيه في ماليبو بلوس أنجلوس. أحمل ذكريات جميلة عن هذا الوقت، كنت أركز على رفاهيتي، وتعلم التأمل، والعديد من الرحلات إلى الكريستال وممارسة الطاقة الكريستالية».

من المعروف أن ماليبو ليست موطن الأثرياء والمشاهير فحسب، لكنها أيضاً موطن للطاقة الكريستالية، والدروس والتأملات والمعارض والمقدسات، إذ أوضح سكان كاليفورنيا الآخرون، بمن في ذلك ميغان ماركل، أنهم معجبون بالشفاء الروحي عبر البلورات والكريستالات.

وفي الماضي، ظهرت ميغان ماركل، وهي تستمتع بوقتها مع صديقيها: ماركوس أندرسون، وهيذر دوراك، خلال وجود زوجها الأمير هاري في حفل تتويج والده الملك، بينما ترتدي قلادة «Clarity Retreat»، وهي من تصميم مايا برينر، بالتعاون مع أبيجيل سبنسر.

وقد صُنعت هذه القلادة البلورية من كوارتز شفاف مقطوع يدوياً، وتُعرف بأنها أقوى مضخم طاقة على مستوى العالم، وتصفها العلامة التجارية بأنها «الشيء الذي يساعدك على رؤية طريقك، خلال أي تحديات».

ورغم أن حب فيكتوريا للبلورات ليس سراً، ففي عام 2018 دمجت سلسلة منها في مجموعتها لما قبل الخريف، كما أدرجت جيوباً مخفية في تصميمات سراويلها لحملها، فقد قالت لمجلة «إيل»، في ذلك الوقت، إنها قامت بقص البلورات على حلقات الحزام، وأضافت جيوبًا سرية لها على البناطيل الواسعة الساق، حتى تتمكن النساء من حمل الكريستالات الساحرة معهن أينما ذهبن، إلا أنه على الجانب آخر ربما تأثرت بالممارسة الصحية لتلك البلورات من دوقة ساسكس ميغان ماركل، التي ربطتها بها علاقةٌ قوية في السابق.

وفي سياق العطور التي أنتجتها، أوضحت فيكتوريا، الشهر الماضي، أنها تغير الرائحة التي تستخدمها من مجموعتها، اعتماداً على حالتها المزاجية، وكان «San Ysidro Drive» هو خيارها الأخير لقضاء بعض الليالي.

وفي مقطع فيديو حديث على «تيك توك»، أشارت فيكتوريا إلى أن وجود ثلاثة عطور للاختيار من بينها أمرٌ رائع، إذ إنها تختار العطر اعتماداً على من ستكون معه، والمكان الذي ستذهب إليه، والحالة المزاجية التي تشعر بها، مؤكدة أنها ستختار «San Ysidro Drive» الآن، مبينةً أن ما تحبه في هذا العطر هو أنه زعفران ممزوج بالورد، مع مسحة خشبية، ما يجعله يمزج بين الأنثوية والذكورية، وهو شعور يشبه مزاجها تلك الليلة.

وتشمل عطورها الأخرى «Portofino ’97»، الذي يستحضر الفترة التي بدأت فيها فيكتوريا وديفيد المواعدة سراً لأول مرة أوائل العشرينات من عمرهما، و«Suite 203» الذي يستذكر رحلات الذكرى السنوية الفخمة إلى باريس.