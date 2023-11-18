حسابان للجهاز نفسه.. “ميتا” تطلق ميزة جديدة لمستخدمي “واتساب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في عصر السرعة والثورة الرقمية، باتت الأجهزة المحمولة رفيقاً دائماً في حلنا وتراحلنا، ويعد تطبيق «واتساب»، التابع لشركة «ميتا»، أحدث أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداماً حول العالم، إذ يبلغ عدد مستخدميه، حالياً، أكثر من مليارَيْ شخص.

ويسهل «واتساب» التواصل بين الناس، كما يعد ميزة مهمة لإجراء الاتصالات، وتبادل الصور والملفات الضرورية بصورة سريعة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد خلال العمل أيضاً.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الكثيرون منا عن الخصوصية، وعدم الإزعاج، خلال الراحة أو العمل، حيث يحتاج البعض إلى تخصيص كل وقتهم للعمل، ولا يملكون الوقت للرد على الرسائل الخاصة، ويفضلون تأجيلها إلى وقت آخر، كما يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى تخصيص الوقت الكافي لعائلاتهم واتصالاتهم الشخصية في وقت راحتهم وإجازاتهم، ويرغبون في الابتعاد عن جو العمل، لذا يحمل معظم الناس هاتفين برقمين مختلفين، للفصل بين حياتهم العملية والشخصية.

لكن شركة «ميتا» وجدت الحل، أخيراً، من خلال ميزة استخدام حسابين مختلفين لتطبيق «واتساب» على نفس الجهاز، والتبديل بين الحسابين بسهولة، حيث تُسهل هذه الميزة الجديدة إدارة المحادثات عبر الحسابات المتعددة حسب ما ورد في موقع «البوابة الرقمية»، المختص بالشؤون والتقنيات التكنولوجيا، إذ يمكن الآن الاستفادة من خطوة «ميتا» لإنشاء حساب «واتساب» للعمل، وآخر لمراسلة الأصدقاء، وأفراد العائلة.

وبحسب موقع «البوابة»، يتطلب إنشاء حسابين في تطبيق «واتساب» في هاتف واحد، هاتفاً يقبل شرائح الاتصال المتعددة (eSIM). كما يحتاج، أيضاً، إلى هاتف آخر؛ لتلقي رمز المرور لمرة واحدة، الذي ترسله منصة «واتساب» عبر الرسائل القصيرة، للوصول إلى حسابك الثاني في جهاز مختلف.

ولإنشاء حساب ثانٍ في «واتساب»، يمكن إضافة رقم جديد تماماً، أو إضافة رقم تستخدمه في هاتف آخر. وقبل بدء إنشاء الحساب، من المهم معرفة أنه لا تجب إزالة الحساب الموجود في الجهاز الآخر، قبل إضافته إلى الجهاز الجديد، لأن «واتساب» سترسل رمز التحقق إلى الجهاز الآخر.

والخطوات اللازمة لذلك، هي: النقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية، ثم اختيار قائمة الإعدادات، ثم النقر فوق السهم في الجهة اليُمنى العلوية، مقابل صورة حسابك الشخصي، ورقم هاتفك. ثم النقر فوق خيار إضافة حساب، حينها ستظهر شاشة خاصة بإضافة حساب جديد، وبعد الموافقة على شروط الخدمة، حدد اسم بلدك، وأضف رقم هاتفك.

بعد التحقق من رقم هاتفك، ستظهر رسالة للتحقق مما إذا كنت ترغب في النسخ الاحتياطي، أو نقل محتوى الحساب من هاتف قديم، أو ستنتقل مباشرة إلى شاشة معلومات الحساب الشخصي لإعداد حسابك الجديد.

وعن كيفية التبديل بين الحسابين في «واتساب»، فبمجرد أن يصبح الحساب الثاني جاهزاً، سيظهر خيار جديد في القائمة الرئيسية، يسمح لك بالتبديل بين الحسابين. ولتبديل الحسابات، انقر فوق رمز القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية، ثم انقر فوق خيار تبديل الحسابات.