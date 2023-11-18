بعد فوزها بعدة جوائز بحفل "Latin Grammy".. شاكيرا تثير الجدل بتقبيلها إبنها على فمه!!

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة العالمية شاكيرا حالة ضجة واسعة، بالطريقة التي قبلت فيها إبنها بعد فوزها بعدة جوائز في حفل Latin Grammy، والتي إعتبرها البعض غير لائقة.



وظهرت شاكيرا وقد قامت بتقبيل إبنها على فمه، قبل أن تصعد على المسرح.

وبعد أن حازت النجمة العالمية على جائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز "غرامي"، حصلت شاكيرا على التهاني من طفليها.

وخرجت شاكيرا من المسرح مباشرة باتجاه طفليها "ميلان" الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، و"ساشا" الذي يبلغ من العمر 7 أعوام، وذلك بعد استلام جائزتها في الحفل الذي أقيم في مدينة إشبيلية بإسبانيا.

وأبدى الطفلان إعجابهما بوالدتهما وجائزتها المستحقة، وقاما بتهنئتها بقبلة على خدها.

وألقت شاكيرا، عند استلامها الجائزة، كلمة مؤثرة، وجهتها لجمهورها الإسباني، وعبرت عن شكرها لهم، قائلة: "لقد كنتم معي في السراء والضراء وفي اللحظات الصعبة من حياتي".