هنا الزاهد تبقي صورها مع أحمد فهمي رغم انفصالهما

ميرنا وليد - بيروت - لاحظ المتابعون أن الممثلة المصرية هنا الزاهد أبقت صورها مع زوجها السابق الممثل أحمد فهمي، رغم مرور عدة أيام على انفصالهما.

ولم تقم هنا الزاهد بحذف الصور التي نشرتها مع أحمد فهمي، خلال الرحلات في بعض الدول التي سافرا إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هنا الزاهد لم تنشر صوراً لها مع زوجها السابق طوال الشهور الاخيرة، سوى الدعاية لفيلمهما الأخير "مستر إكس". الأمر الذي جعل البعض يتأكد من خبر الانفصال منذ فترة بشكل سري.

وعلق أحد المتابعين على صورة قديمة للثنائي، قائلاً: "ما تمسحيش صورك مع احمد يا هنا ده كان زوجك يعني حلالك مش لما راح تمسحي الصور راح تنسي عشرة ٥ سنين ابدا ربنا يسعدك و يبعد عنك أصحاب الشر".

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد اعلنت منذ أيام، خبر طلاقها من فهمي بعدما كتبت لمتابعيها قائلة: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

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